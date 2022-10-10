مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سمع دويه شرقي بغداد (فيديو)

2022/10/10 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن طبيعة الانفجار الذي سمع دويه في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد.

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