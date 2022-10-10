2022/10/10 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قررت اللجنة القانونية النيابية، الإثنين، تشكيل لجان مؤقتة لمتابعة تطبيق أحكام قانون الأمن الغذائي.وقال إعلام مجلس النواب في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، “عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يشكل لجنة فرعية لمتابعة إجراءات الوزارات في تطبيق قانون الأمن الغذائي المركز الخبري الوطني.

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