2022/10/10 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، إنه تم توجيه ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية، مضيف أن الرد في حال تكرار “الأعمال الإرهابية” سيكون “أشد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تفجير القرم..



بوتين يتوعد أوكرانيا برد “أشد قسوة” المركز الخبري الوطني.

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