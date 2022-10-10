بوتين يهدد بردود

2022/10/10 | 14:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بما وصفه بـ"رد قاس" بعد هجوم جسر كيرتش، السبت، والذي أودى بحياة 3 أشخاص.

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