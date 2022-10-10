جائزة نوبل للاقتصاد تذهب لثلاثة خبراء أمريكيين

2022/10/10 | 14:37 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوج ثلاثة خبراء أمريكيين، يوم الإثنين، بجائزة نوبل للاقتصاد.

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