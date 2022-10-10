2022/10/10 | 14:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وجهت الخارجية الإيرانية، الإثنين، 10 تشرين الاول، 2022، عدة رسائل إلى...

ظهرت المقالة رسائل إيرانية للغرب: ملتزمون بالمفاوضات ونرفض ابتزازنا بالاحتجاجات أولاً على المسلة.

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