2022/10/10 | 14:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: في تطور علمي جديد، أعلن باحثون عن استخدام قطيع من الأغنام...

ظهرت المقالة علماء يطورون علاجا لمرض وراثي يصيب الأطفال بأغنام معدلة جينيا أولاً على المسلة.

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