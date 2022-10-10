2022/10/10 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت المديرية في بيان لها اليوم ، (10 تشرين الاول 2022)، إن “مفارز مكافحة اجرام ميسان وبإشراف قائد شرطة المحافظة ومتابعة مدير القسم، تواصل جهودها وبثبات وشجاعة في أداء مهام تنفيذ اوامر القبض وتفكيك العصابات الإجرامية، حيث كان ومايزال لأبطال المكافحة صولات وعمليات نوعية لدعم وإرساء ركائز الاستقرار الأمني الذي تشهده محافظتنا العزيزة ميسان” .

واضافت، “حيث أسفرت جهود العمل خلال الأسبوعين الماضيين عن القاء القبض على 36 متهماً بينهم 15 بالسرقة و10 بالقتل العمد و5 بالإرهاب و2 بالاتجار بالبشر و2 بتجارة المخدرات والقتل و2 بمواد قانونية مختلفة بالإضافة الى تفكيك عصابة اجرامية عدد 2، وذلك من خلال العمل الاستخباري وتعاون وإسناد شرائح المجتمع كافة ، حرصاً على تطبيق وسيادة القانون”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أكثر من 70 مطلوباً بتهم مختلفة في ميسان منها الإتجار بالبشر و تجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أكثر من 70 مطلوباً بتهم مختلفة في ميسان منها الإتجار بالبشر و تجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).