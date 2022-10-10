الجيل الجديد بالكاد يقرأ ساعة الحائط

2022/10/10 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الساعة الرقمية عُرضت خلال امتحان المرحلة الثانوية (GCSE) المعمول به في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، بعدما فشل الطلبة في معرفة الوقت عبر ساعة الحائط.

وتتراوح أعمار الطلبة الذين يقدمون هذا الامتحان بين 14- 16 عاما.

وأضافت الصحيفة أن عرض الساعة الرقمية جاء لأن الطلبة عانوا في قراءة الساعة التناظرية التي تعتبر تقليدية.

وقال قادة تعليميون إن الساعة الرقمية على الهواتف الذكية هي السبب الرئيسي وراء فقدان الجيل الجديد لهذه المهارة السهلة.

وذكر الأمين العام لرابطة قادة المدارس والكليات في بريطانيا جيف بارتون: “علمنا بأن بعض المدارس استبدلت ساعة الحائط بالساعة الرقمية في بعض غرف الاختبارات”.

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