2022/10/10 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي تشكل فريقا وزاريا لتقييم معادلة شهادات الطلبة في لبنان-عاجل

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