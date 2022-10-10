2022/10/10 | 15:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: USi05DybQb0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا رفض الصدر مقابلة وفد الإطار في الحنانة؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا رفض الصدر مقابلة وفد الإطار في الحنانة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).