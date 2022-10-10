شرطة أربيل تعتقل شخصاً مخموراً سرق سيارة إسعاف

2022/10/10 | 15:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏أعلنت مديرية شرطة أربيل يوم الإثنين، إلقاء القبض على شخص “مخمور” سرق سيارة إسعاف حكومية.

‏وقال المتحدث باسم شرطة أربيل الرائد هوكر عزيز في بيان إن “قوات الشرطة تمكنت الليلة الماضية من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات الحكومية”.

‏وأضاف أن “المتهم كان موظفاً سابقاً ضمن كادر صحة أربيل، وعند إلقاء القبض عليه تبين أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية”، مشيرا إلى ” “تسليمه إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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