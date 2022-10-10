نواب يهددون بمقاضاة الكاظمي وحكومته

2022/10/10 | 15:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد نواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بمقاضاة الحكومة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعدم تطبيق اتفاق سنجار ، ، مطالبين بتطبيق اتفاقية سنجار رغم مرور سنتين على توقيعها بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بحضور اممي ودعم دولي .

وقال النائب محما خليل ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين ، ” ما تزال أوضاع سنجار ماساوية ولم نخرج منها بسبب وجود خروقات دستورية وقانونية وأمنية”.

واضاف :” ان حكومة مصطفى الكاظمي فشلت فشلا ذريعا بتنفذ الاتفاقية، عندما وعدت اهالي سنجار بتطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع وهي ملزمة بذلك ، وسنقاضيها في المحاكم العراقية لعدم تطبيق الاتفاقية “.

واوضح ، ان ” احد بنود اتفاق سنجار يتضمن توظيف 2500 عنصر أمني من أهالي سنجار يحلون محل قوات غير نظامية وغير شرعية ” ، منتقدا حكومة الكاظمي التي ترى النازحين يفترشون الخيم وفي ظروف ماساوية، ولغاية الان لا خدمات ولا أمن ولا توجد عودة للنازحين ولا يوجد إعمار “.

وتابع القول ، ان ” هناك إدارة غير شرعية مزكاة من قبل حزب العمال الكردستاني، وان اهالي سنجار رفضوا هذه الإدارة، لذلك نحن ، نوابا وممثلين عن سنجار وحكومة إقليم كردستان ،نحاول تطبيق الاتفاقية لكن دون جدوى بسبب وضع معوقات من قبل حزب العمال ، ومن المعيب على الحكومة عدم تصديق الاتفاقية وتطبيقها ولا زالت الاتفاقية حبرا على ورق”.

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