نواب يطالبون الحكومة باعلان الاهوار منطقة منكوبة

2022/10/10 | 15:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب نواب عن محافظة ذي قار ، الحكومة بإعلان اهوار جنوبي العراق منطقة منكوبة ، وتوفير حصة عادلة لها من المياه .

وقال النائب حسن الاسدي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين ، ان ” أهوار جنوبي العراق ، رغم دخولها على لائحة التراث العالمي في تموز 2016 ، الا ان الدولة بشقيها التشريعي والتنفيذي لم تلتزم بمسؤولياتها ولم تسعف مجتمعاتها المحلية بالبنى التحتية من مدارس ومراكز صحية ومياه شرب نظيفة “.

واضاف :” وصل الحال الى التجاوز على حصتها المائية ، في وقت استنزف فيه الخزين الستراتيجي في كل من سدود الموصل وحديثة ودوكان وبحيرة الثرثار بما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب في سنة واحدة ابتداءً من تموز 2021 “.

واضاف :” ان ما يصل لهور الحويزة حالياً لا يتجاوز مترا مكعبا واحدا / ثانية ، من اصل 200 متر مكعب / ثانية تطلق من سدة الكوت ” ، مبينا :” ان الإطلاقات المائية للأهوار تضاءلت الى درجة كبيرة وتراجعت نسبة الأغمار الى اقل من 8% من اصل الهدف المعلن للأهوار عام 2005 لإستعادة 5560 كم2″.

وتابع :” ان الحكومة تناست عن عمد ، بل تجاهلت ، توصية المؤتمر الأربعين لليونسكو بـ (توفير الحد الأدنى من المياه لأهوار جنوب العراق ضمن ممتلك التراث العالمي لإدامة النظام الإيكولوجي) وإشراك السكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتحديث وتنفيذ خطة الإدارة ،بل تجاوزت ذلك بوضع خطة الإدارة على الرف ولم يتم العمل بها”.

ودعا الاسدي ، الحكومة الى ادارة الجفاف بفريق عمل متكامل ، وتوفير أعلاف مدعومة الأسعار لجاموس لا يجد ما يشربهُ من المياه ، وشمول سكان الأهوار بشبكة الحماية الاجتماعية واطلاق تخصيصات المادة 140، وموارد خطة الطوارئ العاجلة لحين تحسن وضع الأهوار المائي .

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