2022/10/10 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية والمبعوثة الأممية يؤكدان أهمية الخروج من الأزمة الراهنة المركز الخبري الوطني.

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