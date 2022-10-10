قرار نيابي لتشكيل لجان تتابع إجراءات تطبيق قانون

2022/10/10 | 15:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة القانونية، اليوم الاثنين،

اجتماعا برئاسة النائب محمد عنوز رئيس

السن وحضور اعضائها لمناقشة مقترحات

القوانين المدرجة على جدول اعمالها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكا

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