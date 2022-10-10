يمكن أن تساعد نصائح العلاج بالضغط البسيطة هذه أوجاع وآلام السفر

2022/10/10 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاج بالضغط هو شيء يمكن للشخص أن يفعله على نفسه ويمكن أن يكون فعالًا جدًا للصداع قصير المدى ومشاكل الجهاز الهضمي وأشياء من هذا القبيل.لا يتفق الأطباء على أن هذا سينجح، لكنهم يقولون إن النظرية، غالبًا، تشبه التدليك، إذ قد تشعر بالرضا، لكنها لا تفعل شيئًا بالضرورة، من الناحية الطبية

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