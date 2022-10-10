تشكيل لجان مؤقتة لمتابعة تطبيق أحكام قانون الأمن الغذائي

2022/10/10 | 15:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانون اثار الجدل.

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