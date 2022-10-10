الانبار.. مقتل ارهابيين اثنين وتحرير مختطف

2022/10/10 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل ارهابيين اثنين وتحرير مختطف في محافظة الانبار.

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