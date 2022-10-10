2022/10/10 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - بابلأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، عن تنفيذ جهاز المخابرات العراقي، عملية استهدف خلالها أحد خطوط تهريب المخدرات في محافظة بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كسر أحد خطوط تهريب المخدرات في بابل: ضبط كمية كبيرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كسر أحد خطوط تهريب المخدرات في بابل: ضبط كمية كبيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).