2022/10/10 | 15:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بريطانيا، الاثنين، إنها فرضت عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار و"ما تسمى بشرطة الأخلاق" الإيرانية، موضحة أنها لجأت للتهديد بالاحتجاز والعنف للتحكم فيما ترتديه الإيرانيات وفرض الرقابة على سلوكهن في الأماكن العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ألمانيا.. بريطانيا تفرض عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ألمانيا.. بريطانيا تفرض عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).