2022/10/10 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، تأييده لبيان الامم المتحدة بشأن تأخر تشكيل الحكومة، مؤكداً استعداده للحوار من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يعرب عن تأييده الكامل لما جاء في بيان الامم المتحدة الخاص بمرور عام على اجراء الانتخابات البرلمانية"، مؤكداً "استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية من اجل اكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التنسيقي يعلن تأييده لبيان الامم المتحدة بشأن تأخر تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التنسيقي يعلن تأييده لبيان الامم المتحدة بشأن تأخر تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).