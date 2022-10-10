مكتب بارزاني يكشف تفاصيل زيارة وفد ائتلاف ادارة الدولة برئاسة الحلبوسي

2022/10/10 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارة وفد ائتلاف إدارة الدولة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استقبل الرئيس بارزاني يوم الاثنين 2022/10/10، وفدا من ائتلاف ادارة الدولة".

واكد على أنه "نوقش في الاجتماع الوضع السياسي في العراق و المسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة و اختيار رئيس الجمهورية و تشكيل الحكومة الاتحادية، و اتفق المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول الى حلول قبل عقد الجلسة المعنية".

ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الى اربيل برفقة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وصل الى اربيل برفقة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "الحلبوسي سيلتقي برئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، لحسم ملف رئاسة الجمهورية وتحديد موعد جلسة البرلمان".

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