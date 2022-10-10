2022/10/10 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد عضو تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى غازي كاكائي، اليوم الاثنين، أن القصف التركي يمنع عودة العوائل النازحة إلى قضاء سنجار.

وقال كاكائي لـ (بغداد اليوم)، إن "تكرر القصف التركي دون حلول حكومية يمنع عودة العوائل النازحة الإيزيدية من مخيمات سنجار".

وأضاف أن "هناك تقصيرا حكوميا بملف إعادة العوائل النازحة، وأيضا تجاه عودة الاستقرار لقضاء سنجار الذي تعرض لدمار شبه كامل أبان سيطرة تنظيم داعش سنة 2014".

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