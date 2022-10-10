2022/10/10 | 16:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول اعمال جلسة البرلمان غدا الثلاثاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/10 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول اعمال جلسة البرلمان غدا الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول اعمال جلسة البرلمان غدا الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).