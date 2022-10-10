روسيا تنشر فيديو تزعم أنه يظهر لحظة قصف أوكرانيا بصواريخ من البحر

2022/10/10 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تزعم أنه يُظهر لحظة إطلاق سفينة صواريخ على أوكرانيا من موقع بحري مجهول، وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن الصواريخ "أصابت جميع الأهداف المحددة."

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