عبد المهدي والاعرجي يبحثان مسارات تشكيل الحكومة

2022/10/10 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي

ورئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي،

الإثنين، مسارات تشكيل الحكومة

المرتقبة.

وذكر بيان لمكتب الإعرجي، وتلقته وكالة

نون الخبرية، أنه "التقى مستشار الأمن

القومي قا

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