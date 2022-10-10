طلب نيابي لعقد جلسة حسم رئاسة الجمهورية الأربعاء المقبل

2022/10/10 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم

الاثنين، طلباً إلى رئاسة المجلس لعقد

جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم

الاربعاء المقبل.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

محسن المندلاوي، في بيان عن الدائرة

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