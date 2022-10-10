بغداد وواشنطن تبحثان مستجدات الساحة السياسية وملف مخيم الهول

2022/10/10 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم الاثنين، مع القائم

بالأعمال الأمريكي في بغداد، ديفد

برغر، مستجدات الساحة السياسية وملف

مخيم الهول.

وقال مكتب الاعرجي في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن ا

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