الإطار التنسيقي: مستعدين للحوار والتفاهم مع جميع القوى بشأن تشكيل حكومة

2022/10/10 | 16:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اجل اكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات.

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