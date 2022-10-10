بارزاني يستقبل وفداً من ائتلاف ادارة الدولة

2022/10/10 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الرئيس بارزاني ، اليوم الاثنين ١٠/١٠/٢٠٢٢ وفدا من ائتلاف ادارة الدولة، نوقش في الاجتماع الوضع السياسي في العراق و المسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة و اختيار رئيس الجمهورية و تشكيل الحكومة الاتحادية، و اتفق المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول الى حلول قبل عقد الجلسة المعنية.

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