2022/10/10 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، بانهاء تكليف احسان عبد الجبار من ادارةوزارة المالية ومقاضاته.وجاء في وثيقة صادرة عن اللجنة المالية تلقت قناة التغيير نسخة منها، توصيتها بانهاءتكليف احسان عبد الجبار من ادارة وزارة المالية ومقاضاته.ادناه نص الوثيقة:

كما وحصلت قناة التغيير على وثيقة لتواقيع النواب المطالبين بإنهاء تكليف عبد الجبار من مهامه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية النيابية توصي بانهاء تكليف وزير المالية “احسان عبد الجبار” من ادارة الوزارة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية النيابية توصي بانهاء تكليف وزير المالية “احسان عبد الجبار” من ادارة الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).