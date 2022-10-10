الإطار التنسيقي يؤيد بيان الأمم المتحدة ويؤكد استعداده للحوار مع جميع القوى السياسية

2022/10/10 | 16:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، استعداده للحوار والتفاهم مع جميع القوى بشأن تشكيل حكومة.

وقال الإطار في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، “نعرب عن تأييدنا الكامل لما جاء في بيان الأمم المتحدة الخاص بمرور عام على اجراء الانتخابات البرلمانية”.

وأكد “استعداده المستمر للحوار والتفاهم مع جميع القوى السياسية من أجل اكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تقديم الخدمات وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي”.

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