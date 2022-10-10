(بالوثائق).. نائب عن كتلة السند الوطني يطالب رئاسة مجلس النواب باصدار قرار لسحب يد وزير النفط

2022/10/10 | 16:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي مجلس النواب العراقي باصدار قرار لسحب يد وزير النفط.

وجمع النائب الخزعلي تواقيع وطالب رئاسة مجلس النواب باصدار قرار لسحب يد وزير النفط لسوء ادارته لوزارة النفط.

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