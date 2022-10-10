2022/10/10 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرات اجتماعية لحماية المشردين

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