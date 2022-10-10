2022/10/10 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حثت الرئاسة الأوكرانية المواطنين على تقليل استهلاك الطاقة قدر الإمكان هذا المساء لمساعدة البلاد في “اجتياز هذا اليوم الصعب”.وقال كيريل تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية في تصريحات متلفزة: “لدي طلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيلينسكي يناشد الأوكرانيين إطفاء الأنوار هذا المساء المركز الخبري الوطني.

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