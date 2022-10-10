الغانمي يؤكد على ضرورة الإسراع بإيصال النفط الأبيض الى الأسر النازحة في جميع المخيمات

2022/10/10 | 16:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي،اليوم الاثنين، خلال ترأوسه اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين بالأسراع في إيصال مادة النفط الأبيض إلى مخيمات النزوح.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن “الاخير ترأس، اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين، في مقر الوزارة وسط بغداد، بحضور عدد من الوكلاء والمدراء العامين في الوزارات المعنية، لمناقشة مسودة خطة اللجنة لإغاثة ودعم النازحين، مع قرب حلول فصل الشتاء”.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، على “ضرورة الإسراع بإيصال مادة النفط الأبيض إلى الأسر النازحة في جميع المخيمات بشكل يلبي الاحتياج وقبل حلول فصل الشتاء”، مشيرا إلى” أهمية تضافر الجهود من أجل توفير أفضل الخدمات للنازحين والعمل على تطبيق الخطة المرسومة، وتكثيف الجهد الميداني للاطلاع على احتياجات وطلبات النازحين في المخيمات والتواصل معهم بهدف الاستماع إلى مشاكلهم وحلها بالسرعة الممكنة”.

كما ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال التي من شأنها تطوير عمل فروع الوزارة في المحافظات بما يحقق الأهداف المنشودة في دعم النازحين.

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