الدفاع الألمانية: أربعة أنظمة دفاع جوي طراز (IRIS-T) سيجرى تسليمها لأوكرانيا خلال أيام

2022/10/10 | 16:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزير الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، اليوم الاثنين، إن ألمانيا ستسلم أول منظومة من أربعة أنظمة دفاع جوي طراز (IRIS-T) إلى أوكرانيا في غضون أيام.

وأضافت في بيان “إطلاق الصواريخ مجدداً على كييف والعديد من المدن الأخرى يُظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة”.

وأردفت أن “الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المُسيرة ترهب السكان المدنيين على وجه الخصوص، لهذا السبب نقدم الآن الدعم خاصة بأسلحة دفاع جوي”.

وفي مطلع يونيو أعلنت برلين أنّها ستسلّم كييف منظومات دفاع جوي من طراز “آيريس-تي” التي تصنّعها شركة ديهل الألمانية والقادرة، وفقاً للمستشار الألماني أولاف لشولتس، على “حماية مدينة كبيرة بأكملها من الضربات الجوية الروسية”.

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