القمح يقفز بأكثر من 4% بفعل مخاوف الإمداد عبر البحر الأسود

2022/10/10 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

ارتفعت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة بأكثر من أربعة بالمئة يوم الاثنين وسط مخاوف من أن تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يوجد تهديدات جديدة لشحنات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

كما ارتفعت أسعار الذرة وسط توقعات بتراجع حجم المحاصيل في الولايات المتحدة وأوروبا.



كما زادت أسعار فول الصويا بفعل آمال زيادة الطلب الصيني.

وقفزت أسعار القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاجو 4.8 بالمئة إلى9.22 دولار ونصف سنت للبوشل الساعة 1115 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت أسعار الذرة 1.5 بالمئة إلى 6.94 دولار للبوشل وفول الصويا 1.9 بالمئة إلى 13.94 دولار وربع سنت للبوشل.

وقال مات أميرمان مدير مخاطر السلع لدى ستون إكس "ارتفع سعر القمح بسبب تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا والقلق بشأن ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى أي انقطاع لصادرات الحبوب المنقولة بحرا من البحر الأسود، وخصوصا ما إذا كان مرر شحن صادرات الحبوب الأوكرانية آمنة سيظل آمنا".

وأضاف "بغض النظر عما إذا كان الانقطاع الفعلي للشحنات محتملا أم لا، فإن علاوة المخاطرة تضاف إلى الأسعار اليوم كما لو أن شحنات البحر الأسود قد تعطلت، ويمكن أن يتحول الطلب إلى مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وقصفت روسيا مدنا أوكرانية يوم الاثنين في رد واضح بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن انفجارا على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان هجوما إرهابيا.

وقال أميرمان "تشهد أسعار الذرة أيضا بعض الزيادة بسبب مخاوف الصراع في البحر الأسود إلى جانب توقعات انخفاض (حجم) الحصاد في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف "زادت أسعار فول الصويا بفعل الآمال في استئناف عمليات الشراء الصينية مع عودة البلاد إلى العمل بعد أسبوع العطلة".

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