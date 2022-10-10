انخفاض اسعار الدولار في بغداد

2022/10/10 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الاثنين، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

واغلقت بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، على سعر 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 148250 دينارا مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

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