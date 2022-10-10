في مضيف بني تميم.. انهاء خلاف القصور الرئاسية بحضور قيادات الجيش والحشد (صور)

2022/10/10 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن قيادات الحشد والجيش العراقي اجتمعت في مضيف قبيلة تميم في محافظة البصرة لحل خلاف القصور الرئاسية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم ) إنه "برعاية، مزاحم التميمي، شيخ قبيلة تميم في البصرة اجتمع كبار قيادات الحشد في البصرة وكبار قيادات الجيش العراقي".

وأوضح المصدر أن "الاجتماع ضم رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات البرية وقائد القوة الجوية، وقيادات الحشد ومنها ابو جنان البصري وبقية قيادات الفصائل المسلحة".

وبين أنه "خلال الاجتماع داخل مضيف قبيلة بني تميم تمت مصالحة الطرفين وانهاء الخلاف الدائر داخل منطقة القصور الرئاسية".

وفي وقت سابق تسبب مقطع مصور سجله احد الجنود تطاول فيه على الحشد بخلاف كبير على اثره توجهت قوة عسكرية تمركزت بالقصور الرئاسية.

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