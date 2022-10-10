التعليم تمدد السقف الزمني للتقديم على الدراسة المسائية (وثيقة)

2022/10/10 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد السقف الزمني للتقديم على الدراسة المسائية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريح10/9 حصلت عليها (بغداد اليوم) فانه "تمت موافقة وزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب على تمديد السقف الزمني للتقديم على الدراسة المسائية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2022/10/27 وحسب الضوابط والتعليمات".

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