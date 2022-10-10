الناتو: مستمرون بدعم أوكرانيا في معركتها ضد اعتداءات الكرملين

2022/10/10 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكد حلف الناتو، اليوم الاثنين، بأنه مستمر بدعم أوكرانيا في معركتها ضد اعتداءات روسيا.

وقال الحلف في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "مستمرّون بدعم أوكرانيا في معركتها ضد اعتداءات الكرملين".

هذا وصعدت الضربات الصاروخية التي استهدفت العاصمة كييف صباح الاثنين، من المخاوف المرتبطة بالحرب الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأكرانية إنها "ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا صباح الاثنين".

وأضافت الوزارة: "سقط ضحايا ووقع دمار..



سيُعَاقَب العدو على الألم والموت الذي تسبب فيه بأرضنا، سنأخذ بثأرنا".

وكشفت الشرطة الأوكرانية عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 12 بجروح في حملة القصف التي استهدفت كييف.

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن.

وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي على تلغرام أن "المعتدي أطلق قبل الظهر 75 صاروخا أسقطت دفاعاتنا الجوية 41 منها"، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية".

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