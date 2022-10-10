2022/10/10 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تسمح مريم الزعتري للشكوك أن تسيطر عليها وتمنعها من دراسة ما تحبه، حتى وإن كان هذا المجال يسيطر عليه الرجال بشكل أو بآخر.بفضل دعم أهلها وكل من حولها، دخلت مريم في مجال البرمجيات، لتتمكن من خلال حصولها على منحة من صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئيين أن تحقق طموحها في العمل.هذه قصة مريم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مريم.. أن تكوني قوية وعلى قدر التحدي في مهنة يسيطر عليها الرجال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مريم.. أن تكوني قوية وعلى قدر التحدي في مهنة يسيطر عليها الرجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).