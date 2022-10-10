الأمراض النفسية – ج 3

2022/10/10 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعرض الوثائقي أزمة الصحة النفسية لدى الشباب في أميركا بتقديمه وجهات نظر أكثر من عشرين شابا، ومن يوفرون لهم الرعاية، ومن يدعمونهم وكذلك عائلاتهم وأصدقائهم.يتحدث الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الفيلم بكل شجاعة عن التحديات التي يواجهونها، وصعوبة العثور على العلاج ومواجهة وصمة العار المرتبطة بالأمراض النفسية، التي يتعرضون لها – مما يجعلنا جميعا أكثر تفهما وتعاطفا مع تجاربهم تلك.

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