الأمانة العامة: لجنة فنية لمسح التعارضات أمام مشروع بغداد الحلقي

2022/10/10 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن العمل جارٍ لإعداد المرحلة الأولى من مشروع بغداد الحلقي، فيما حددت مدة إنجاز مشروع مداخل العاصمة.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن “الإعداد للمرحلة الأولى لمشروع بغداد الحلقي جار الان، وهناك لجنة خاصة تكشف على خط سير الطريق لكشف التعارضات أو المشاكل التي قد تعيقه، ومن ثم رفع توصيات إلى اللجنة المعنية المكلفة لغرض وضع الحلول لتجاوزها وبعد ذلك سيتم الإعداد للتصاميم الموضوعة”.وأضاف مجيد، أن “الشركات المنفذة لتأهيل مداخل بغداد الخمسة مع ديالى والكوت وبابل ونينوى فضلاً عن الأنبار، تسير بحسب خطة العمل وهنالك جداول عمل ونسب إنجاز متقدمة”.وتابع، أن “نسب الإنجاز متفاوتة بين مدخل ومدخل، بسبب بعض العوارض التي تظهر أثناء المشروع، مثل خطوط كهرباء أو خطوط ناقلة للمياه أو المجاري، لكنه تتم معالجتها بأسرع وقت ممكن بتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الجهات ذات العلاقة”.ونوه إلى أن “مدة إنجاز مشروع مداخل بغداد تتراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين، لكن، بالتأكيد، الإنجاز أيضاً سيكون متفاوتا بين المداخل”.

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