افتتاح ردهة الاطفال والخدج في مستشفى حديثة العام

2022/10/10 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح مدير عام صحة الانبار خضير خلف شلال، اليوم الاثنين، ردهة الاطفال والخدج في مستشفى حديثة العام.

واكد شلال خلال حفل الافتتاح بحسب بيان صحفي، ان “الردهة ستضيف قدرة علاجية متقدمة للاطفال والخدج”، مبينا ان “الدائرة تسعى جاهدة لتزويد المؤسسات الصحية بأحدث الأجهزة الطبية والمختبرية الحديثة ومن مناشئ عالمية رصينة ومتطورة”.

وفي سياق متصل وضمن جولاته في الاقضية الغربية تابع لشلال، الاعمال الختامية في مستشفى البغدادي الجديد ، مبيناً ان جميع المشاريع التي تنجزها صحة الانبار هي مشاريع تهتم بالجانب الصحي الهدف منها تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

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