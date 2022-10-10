2022/10/10 | 17:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن فتح تحقيق بشأن الشجار الذي...

ظهرت المقالة الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا في واقعة مباراة أرسنال وليفربول أولاً على المسلة.

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