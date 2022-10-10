2022/10/10 | 17:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: جمع عدد من النواب داخل البرلمان، الاثنين 10/10/2022، تواقيع برلمانية لإنهاء...

ظهرت المقالة تواقيع برلمانية تطالب بسحب يد وزير النفط أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواقيع برلمانية تطالب بسحب يد وزير النفط) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواقيع برلمانية تطالب بسحب يد وزير النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).