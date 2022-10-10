توجه حكومي لاستخدام المياه الجوفية للزراعة في 6 محافظات

2022/10/10 | 17:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق معرض إلى سنة جافة أخرى في حالة عدم سقوط الأمطار.

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